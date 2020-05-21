Şaşkın Damat filminin konusu nedir?Kimler oynuyor? Film nerede çekildi?
Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu Şaşkın Damat filmi Yeşilçam'ın en beğenilen filmleri arasında yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal ve Meral Zeren'in oynadığı film yeniden televizyon ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Peki Şaşkın Damat filminin konusu nedir?Kimler oynuyor? Film nerede çekildi?
Şaşkın Damat filminin konusu nedir?Kimler oynuyor? Film nerede çekildi? Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Şaşkın Damat filmi uzun bir aradan sonra yeniden bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Filmi yeniden izlemek isteyenler ve ilk defa izleyecek olanlar ''Şaşkın Damat filminin konusu nedir?Kimler oynuyor? Film nerede çekildi?'' soru başlıkları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte film hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları..
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, amcasının servetini tüketen bir genç kızla onu seven saf bir bahçıvanın hikâyesini anlatır. Serpil, ailesiyle birlikte amcasının serveti sayesinde lüks bir yaşam sürer. Amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için kendisini dindar bir aile kızı gibi gösterir. Ancak Süleyman Bey, Serpil’in oynadığı oyunları öğrenir. Evlenmediği taktirde Serpil’i mirasından mahrum edeceğini söyler. Süleyman Bey’in saf bahçıvanı Apti ise Serpil’e âşıktır. Serpil, amcasının tehditleri nedeniyle Apti’yle evlenmek zorunda kalır. Ancak balayı için gittikleri Uludağ’da tanıştığı bir gençten hoşlanınca Apti’den kurtulmak için çare arayacaktır.
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sevilen film 1975 yılında İstanbul'da çekildi.
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI
Kemal Sunal - Apti
Meral Zeren - Serpil
Bülent Kayabaş - Kadir
Ali Şen - Süleyman Bey
Ayfer Feray - Serpil'in Annesi
Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi
Adile Naşit - Öğretmen
Elif Pektaş - Nermin
Turgut Boralı - Dayı
Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı
İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım
Muharrem Gürses - Müdür Ahmet
Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın
ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN KÜNYESİ
Vizyon tarihi: 1 Mart 1975
Süre: 1 Saat 18 Dk
Tür: Komedi, Dram, Duygusal, Tarihi
Yönetmen: Zeki Ökten
Ülke: Türkiye
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