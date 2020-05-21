Şaşkın Damat filminin konusu nedir?Kimler oynuyor? Film nerede çekildi? Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden olan Şaşkın Damat filmi uzun bir aradan sonra yeniden bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Filmi yeniden izlemek isteyenler ve ilk defa izleyecek olanlar ''Şaşkın Damat filminin konusu nedir?Kimler oynuyor? Film nerede çekildi?'' soru başlıkları hakkında araştırmalar yapıyor. İşte film hakkında en çok merak edilen soruların yanıtları..

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, amcasının servetini tüketen bir genç kızla onu seven saf bir bahçıvanın hikâyesini anlatır. Serpil, ailesiyle birlikte amcasının serveti sayesinde lüks bir yaşam sürer. Amcası Süleyman Bey’den para alabilmek için kendisini dindar bir aile kızı gibi gösterir. Ancak Süleyman Bey, Serpil’in oynadığı oyunları öğrenir. Evlenmediği taktirde Serpil’i mirasından mahrum edeceğini söyler. Süleyman Bey’in saf bahçıvanı Apti ise Serpil’e âşıktır. Serpil, amcasının tehditleri nedeniyle Apti’yle evlenmek zorunda kalır. Ancak balayı için gittikleri Uludağ’da tanıştığı bir gençten hoşlanınca Apti’den kurtulmak için çare arayacaktır.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sevilen film 1975 yılında İstanbul'da çekildi.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti

Meral Zeren - Serpil

Bülent Kayabaş - Kadir

Ali Şen - Süleyman Bey

Ayfer Feray - Serpil'in Annesi

Şeref Çokşeker - Serpil'in Teyzesi

Adile Naşit - Öğretmen

Elif Pektaş - Nermin

Turgut Boralı - Dayı

Kahraman Kıral - Apti'nin Arkadaşı

İhsan Yüce - Boynuzlu Kazım

Muharrem Gürses - Müdür Ahmet

Sabahat İzgü - Ebe Raziye Elitez'in evindeki kadın

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN KÜNYESİ

Vizyon tarihi: 1 Mart 1975

Süre: 1 Saat 18 Dk

Tür: Komedi, Dram, Duygusal, Tarihi

Yönetmen: Zeki Ökten

Ülke: Türkiye