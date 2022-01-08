Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! 'Gıdada stokçuluğun sonuçları' yorumu yapıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en dikkat ettiği konulardan biri olan gıdada stokçuluğun sonuçlarını gösterdiği iddia edilen bir olay meydana geldi. Süpermarket zincirlerinden Migros'tan çikolata alan bir vatandaş bu çikolataları yemek istediğinde ise gördükleri karşısında şoke oldu. Aldığı tüm çikolataların bozuk olduğu yetmezmiş gibi bir de içerisinde kurların gezdiğini görünce sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

ÇİKOLATAYI KURTLAR YEDİ

Türkiye'deki en büyük süpermarket zincirlerinden olan Migros'un internet sitesi üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden bir vatandaş, pahalı bir çikolata markası olan "Godiva" adlı çikolatadan satın aldı. Ancak bu çikolatayı yemek istediğinde ise çoktan bozulmuş ve içerisine kurtların girerek yemeye başlamış olduğunu gördü.

HEPSİ BOZUK ÇIKTI

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepkilerini dile getiren vatandaşın paylaşımına binlerce beğeni ve destek yorumu yapıldı. Öncelikle çikolataların bir tanesinde sorun olduğunu düşündüğünü ifade eden vatandaş diğerlerini açtığında ise hepsinin aynı olduğunu fark etti. Konuyla ilgili Migros ve Godiva'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

GIDADA STOKÇULUK ETKİSİ DENİLDİ

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu "gıdada stokçuluk" konusuna dikkat çeken bazı vatandaşlar ise olayın bundan kaynaklanabileceğini, satışı yapılmayarak stoklanan ürünlerin bozulabileceğini ifade etti. Çikolataları satın alan vatandaş ise paketin üzerinde son kullanma tarihinin 5 ay sonra biteceğinin yazdığını belirtti.