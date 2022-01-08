Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! 'Gıdada stokçuluğun sonuçları' yorumu yapıldı!2022 Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200590145ATV yayın akışı 8 Ocak 2022 Kardeşlerim bu akşam var mı, yok mu? Bugün neden yok, var mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman?Rektör ne demek, TDK'ya göre Rektör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Barış Pınarı Bölgesi'nden acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 şehit,1 yaralıYönetimin hamlesine Fatih Terim'den yanıt! Johan Elmander ve Riera geri dönüyor!2022 İzmir Demokrasi Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111110074Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da vatandaşlara hitap etti, muhalefeti eleştirdi: Şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılarİsale ne demek, TDK'ya göre İsale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?MHP lideri Devlet Bahçeli, Kazakistan üzerinden muhalefete yüklendi, seçimler için tarih verdi: Bitiniz mi kanlandı, cesaretiniz mi kanatlandı ?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! 'Gıdada stokçuluğun sonuçları' yorumu yapıldı!

Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! 'Gıdada stokçuluğun sonuçları' yorumu yapıldı!

Bir süpermarketten kapalı kutuda çikolata alan vatandaş evde paketi açınca gördükleri karşısında şaştı kaldı. Çikolataların bozulduğu ortaya çıkarken içlerinde kurtların gezdiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en dikkat ettiği konulardan biri olan gıdada stokçuluğun sonuçlarını gösterdiği iddia edilen bir olay meydana geldi. Süpermarket zincirlerinden Migros'tan çikolata alan bir vatandaş bu çikolataları yemek istediğinde ise gördükleri karşısında şoke oldu. Aldığı tüm çikolataların bozuk olduğu yetmezmiş gibi bir de içerisinde kurların gezdiğini görünce sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

ÇİKOLATAYI KURTLAR YEDİ

Türkiye'deki en büyük süpermarket zincirlerinden olan Migros'un internet sitesi üzerinden alışveriş yaptığını ifade eden bir vatandaş, pahalı bir çikolata markası olan "Godiva" adlı çikolatadan satın aldı. Ancak bu çikolatayı yemek istediğinde ise çoktan bozulmuş ve içerisine kurtların girerek yemeye başlamış olduğunu gördü.

Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! Gıdada stokçuluğun sonuçları yorumu yapıldı!

HEPSİ BOZUK ÇIKTI

Konuyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepkilerini dile getiren vatandaşın paylaşımına binlerce beğeni ve destek yorumu yapıldı. Öncelikle çikolataların bir tanesinde sorun olduğunu düşündüğünü ifade eden vatandaş diğerlerini açtığında ise hepsinin aynı olduğunu fark etti. Konuyla ilgili Migros ve Godiva'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Satın aldığı çikolatayı evde açınca gözlerine inanamadı! Gıdada stokçuluğun sonuçları yorumu yapıldı!

GIDADA STOKÇULUK ETKİSİ DENİLDİ

Son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üzerinde durduğu "gıdada stokçuluk" konusuna dikkat çeken bazı vatandaşlar ise olayın bundan kaynaklanabileceğini, satışı yapılmayarak stoklanan ürünlerin bozulabileceğini ifade etti. Çikolataları satın alan vatandaş ise paketin üzerinde son kullanma tarihinin 5 ay sonra biteceğinin yazdığını belirtti.

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT