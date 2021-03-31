Satın Alma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Satın Alma Görevlisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satın alınmak üzere diğer birimlerden sipariş edilen malzemelerinin uygunlukların belirlenmesi, satın alınması ve kayıt işlemleri gibi satın alma birimince yürütülen işlemleri yapan kişidir

Satın Alma Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satın Alma Görevlisi Maaşları

Satın Alma Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.250 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satın Alma Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesinde eğitim alan kişiler bu mesleği seçebilir.

Satın Alma Görevlisi Ne İş Yapar?

atın Alma Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Departmanlardan gelen talep formlarını inceleyerek alım listelerini düzenlemek,

b) Ürünleri fiyat, cins, kalite ve markalarına göre değerlendirerek piyasa araştırması yapmak,

c) Satın alma komisyonu ile birlikte mal veya ürün alınacak en uygun firmaları belirlemek,

d) Alınacak malzemenin, teslim yeri ve zamanını belirlemek,

e) Alınan malları kalite ve miktar yönünden kontrol etmek ve teslim almak,

f) Kusurlu olan malları satıcı firmaya iade etmek ve iade faturasını düzenlemesini sağlamak,

g) Mal bedellerini, miktarlarını, ödeme şekillerini muhasebeye bildirmek,

ı) Alınan malzemeleri talepte bulunan birimlere dağıtımını yapmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satın Alma Görevlisi Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracılarıdır.

Satın Alma Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satın Alma Görevlisi mesleğinin meslek kodu 3323.03 olarak belirlenmiştir

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