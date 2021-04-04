Satın Alma Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Satın Alma Uzmanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satın alma birimince yürütülen, sipariş edilen malzemelerin uygunluklarının belirlenmesi, satın alınması, mali işleri yürütülmesi ve kayıt işlemleri gibi konularda, bu işlemlerin yürütülmesinde satın alma birimine danışmanlık yapan, yeni teknikler geliştirme işlemlerini yapan nitelikli kişidir.

Satın Alma Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Satın Alma Uzmanı Maaşları

Satın Alma Uzmanı maaşı ortalama aylık 4.860 - TL’dir. En düşük maaşı 3.826 -TL, En yüksek ise 7.350 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satın Alma Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

ortaöğretim mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

Satın Alma Uzmanı Ne İş Yapar?

Satın alma Uzmanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satın alma biriminde çalışanlara, satın alma konularında eğitimler vermek,

b) Satın alma biriminde çalışanlara, satın alma konularında danışmanlık yapmak,

c) Satın alma konularında alternatif yeni teknikler geliştirmek, bunların uygulanmasını sağlamak,

d) Satın alınacak ürünlerle ilgili fiyat, piyasa, ürün ve firma araştırmaları gibi araştırmalar yapmak,

e) Yapılan işlerle ilgili kayıt tutmak, rapor hazırlamak,

f) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satın Alma Uzmanı Meslek Ana Grubu:

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracılarıdır.

Satın Alma Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satın Alma Uzmanı mesleğinin meslek kodu 3323.05 olarak belirlenmiştir

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