Satış Danışmanı / Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Danışmanı / Uzmanı Maaşları, Satış Danışmanı / Uzmanı İş İlanları

Satış Danışmanı / Uzmanı görev tanımı nedir, Satış Danışmanı / Uzmanı ne iş yapar, Satış Danışmanı / Uzmanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Danışmanı / Uzmanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Danışmanı / Uzmanı Tanımı; İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması, satılan ürünler konusunda müşterilere danışmanlık yaparak ürün tanıtımı yapan, müşteri memnuniyetini sağlayan ve alışverişin sürekliliğini arttıracak faaliyetleri yürüten kişidir

Satış Danışmanı / Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Danışmanı / Uzmanı Maaşları

Satış Danışmanı / Uzmanı maaşı ortalama aylık 3400 - TL'dir. En düşük Satış Danışmanı / Uzmanı maaşı 3000 -TL, En yüksek ise 3800 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Danışmanı / Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Satış Danışmanı / Uzmanı İş İlanları İçin Tıklayın

Satış Danışmanı / Uzmanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim

Satış Danışmanı / Uzmanı Ne İş Yapar?

a) Satışların yapılmasını planlamak,

b) Müşteri gereksinimlerini saptamak, müşteri ziyaretleri yaparak yeniliklerden onları haberdar etmek ve şikayetlerini dinlemek,

c) Ürün tanıtımında diksiyona, sözcükleri doğru kullanmaya, ses tonu ve konuşmasında net ve akıcı olmaya özen göstermek,

d) Müşterinin ne istediğini anlayarak yardımcı olmak,

e) Müşterinin ürün satın almasına yardım etmek, karar vermesine yardım etmek,

f) Alınan siparişlerin zamanında yerine getirilmesini sağlamak,

g) Müşteri memnuniyetini belirlemek için çeşitli anket çalışmaları yapmak veya yaptırmak,

h) Satış sonrası hizmetleri sağlamak

i) Bilgi alış verişi için satış elemanları ile bilgi toplantıları yapmak,

j) Satışları takip etmek ve tespit ettiği olumsuzluklar hakkında yöneticileri bilgilendirmek,

Satış Danışmanı / Uzmanı Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Satış Danışmanı / Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Danışmanı / Uzmanı mesleğinin meslek kodu 5242.04 olarak belirlenmiştir

Meslek Tanımı Satış Danışmanı (Seviye 4)

İSG ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak kalite sistemleri çerçevesinde; iş organizasyonu ve satış planlaması yapan, sorumlu olduğu satış alanına ilişkin satış destekleme faaliyetlerini yürüten, satış yapan, müşteri ilişkilerinin sürdürülebilirliğini sağlayan, iş geliştirme, verimlilik ile mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişidir.

Satış Danışmanı / Uzmanı Çalışma Ortamı ve Koşulları

Satış Danışmanı (Seviye 4) mal ve/veya hizmet satışı yapılan işletmelerde, çoğunlukla ayakta çalışır. Çalışma ortamı, yoğun olarak satış alanı olmakla birlikte işlerin özelliğine göre büro ortamında çalışması da gerekebilir. Çalışma ortamında iletişim yoğunluklu faaliyetler ile analitik ve dokümanter faaliyetler söz konusudur. Bu tarz çalışmaya bağlı olarak bilişim teknolojisi araçları yoğun olarak kullanılmaktadır. Satış Danışmanı (Seviye 4) çalışma alanına bağlı olarak gürültü, toz, kimyasallar gibi unsurlardan etkilenebilir. Satış süreçlerinin yürütülmesi yoğun iş temposunda stres altında çalışmayı, seyahat etmeyi ve süreçte ortaya çıkan güçlüklerin zamanında çözümlenmesi için esnek çalışma saatlerini gerektirebilir. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren iş kazası ve meslek hastalığı riskleri bulunmaktadır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır.

Satış Danışmanı / Uzmanı Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Mesleğe ilişkin diğer gereklilik bulunmamaktadır.

Satış Danışmanı / Uzmanı Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1. Alarmlama ve etiket basma makinesi 2. Barkot okuyucu 3. Bilgisayar ve ekipmanları (tablet, mobil cihazlar, yazıcı, tarayıcı, kesintisiz güç kaynağı ve benzeri) 4. El terminali 5. Görüntüleme cihazları (fotoğraf makinesi, kamera, projeksiyon cihazı ve benzeri) 6. İletişim araçları (telefon, telsiz ve benzeri) 7. Kasa cihazı 8. Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, baret, maske, eldiven, gözlük, bone ve benzeri) 9. Ofis araç-gereçleri (hesap makinesi, makas, maket bıçağı, zımba ve benzeri) 10. Ofis ekipmanları (yazıcı, fotokopi makinesi, faks, tarayıcı, kasa, optik okuyucu/el tarayıcısı ve benzeri) 11. Ölçü aletleri 12. Para test cihazı (mor ışık) 13. Reyon aparat çeşitleri 14. Sarf malzemeler (paket ambalaj malzemeleri ve benzeri) 15. Satış kiti (el terminali, kutu, POP malzemesi, POS cihazı, tanıtım CD’si, broşür, katalog, numune ve benzeri) 16. Taşıma ve kaldırma araçları 17. Teşhir malzemeleri (seperatör, sepet, podyum, manken, stant, tezgah ve benzeri) 18. Ticari belgeler (irsaliye, fatura, sipariş formu ve benzeri) 19. Ürüne özel makine, cihaz ve ekipmanlar 20. Ürün alarm çeşitleri 21. Yangın ekipmanları 22. Yazılım sistemleri (faturalandırma, sevkiyat, araştırma, müşteri veri tabanı, fiyatlandırma, malzeme ihtiyaç planlaması, kurumsal kaynak planlaması ve benzeri)

Satış Danışmanı / Uzmanı Bilgi ve Beceriler

1. Acil durum bilgisi 2. Analitik düşünme becerisi 3. Araç, gereç ve ekipman bilgisi 4. Araştırma bilgi ve becerisi 5. Bilgisayar okuryazarlığı (ofis programları dâhil) 6. Çalışma ortamındaki tehlike işaretleri bilgisi 7. Çalıştığı sektör ve satış ile ilgili mevzuat ve normlar bilgisi 8. Çalıştığı sektör ve satışla ilgili mevzuat ve normları işe göre uygulama bilgi ve becerisi 9. Çalıştığı sektördeki ürünler ve ürünlerin özelliklerine ilişkin bilgi 10. Çalıştığı sektörde çevre koruma yöntemleri bilgisi 11. Çalıştığı sektörde stoklama temel bilgisi 12. Dağıtım ağı yönetimi uygulamaları bilgi ve becerisi 13. Doğrulama ve kıyaslama bilgi ve becerisi 14. Ekip içinde çalışma ve yönetim bilgi ve becerisi 15. İş geliştirme bilgi ve becerisi 16. İşletme kaynak planlama yazılım sistemlerini kullanma bilgi ve becerisi 17. İleri düzeyde satış teknikleri bilgi ve becerisi 18. İş sağlığı ve güvenliği bilgisi 19. İşletme satış süreçlerinde arşivleme uygulamaları bilgisi 20. İşletme yerleşim planı bilgisi 21. İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi 22. İşletme hizmet/üretim süreçlerinde kalite yönetim sistemlerini uygulama ve belgelendirme temel bilgisi 23. Kayıt tutma ve raporlama bilgi ve becerisi 24. Mesleki teknik terimler bilgisi 25. Müşteriler ve çalışanları ikna etme becerisi 26. Müzakere ve çatışma yönetimi bilgi ve becerisi 27. Ödeme araçları ve sistemleri bilgisi 28. Satış süreçlerinde vergi mevzuatı ve uygulamaları bilgi ve becerisi 29. Sayısal ve sayılarla düşünme becerisi 30. Problem çözme becerisi 31. Sosyal medyayı kullanma bilgi ve becerisi 32. Sözlü ve yazılı iletişim ve sosyal etkileşim becerisi 33. Süreç izleme ve koordinasyon becerisi 34. Temel çalışma mevzuatı bilgisi 35. Temel iş planlama bilgisi 36. Temel düzeyde çalıştığı sektördeki ürünlerin kalite kontrol yöntemleri ve süreçleri bilgisi 37. Temel düzeyde Ticaret Hukuku bilgisi 38. Tüketici hakları bilgisi 39. Ulusal ve uluslararası kalite standartları ve belgelendirme süreçlerine dair temel bilgi 40. Temel düzeyde pazarlama bilgi ve becerisi 41. Temel düzeyde finansal ve sayısal veri okuma ve yorumlama bilgi ve becerisi 42. Ticari ve mali belgelere ilişkin bilgi 43. Zaman yönetimi becerisi

Satış Danışmanı / Uzmanı Tutum ve Davranışlar

1. Bilgi, tecrübe ve yetkisi dâhilinde karar vermek 2. Çalışma ortamında iş disiplini sağlamada doğru, etkili tutum ve davranışlara sahip olmak 3. Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak 4. Çalışmalarında planlı ve organize olmak 5. Çevre korumaya karşı duyarlı olmak 6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek 7. Dış görünüş ve kişisel bakımına özen göstermek 8. İşyeri çalışma prensiplerine uymak 9. İşyerinde ilgili kişilerden, zamanında bilgi almak ve aktarmak 10. İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek 11. Kaynakların verimli kullanılmasına özen göstermek 12. Mesleğine ilişkin konulara yönelik hayat boyu öğrenmeyi gerçekleştirmek 13. Mesleğine ilişkin yeniliklere/yeni fikirlere açık olmak ve astlarını yeniliğe teşvik etmek 14. Meslek etiğine uygun davranmak 15. Problemleri eksiksiz ve zamanında ilgililere aktarmak 16. Satış süreçlerinde kalite odaklı çalışmak 17. Satış süreçlerinde müşteri odaklı olmak 18. Satış süreçlerinde risklere karşı öngörülü ve hazırlıklı olmak 19. Satış süreçlerinin yürütülmesinde hızlı ve pratik davranmak 20. Satış süreçlerinin yürütülmesinde mali, hukuki ve iktisadi detaylara özen göstermek ve bu konulardaki kuralların uygulanmasında duyarlı olmak 21. Sorumluluğu dahilindeki iş ve işlemlerde inisiyatif almak 22. Tehlike durumlarını dikkatle algılayıp ilgilileri bilgilendirmek 23. Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

YORUM KAT: Yukarıdaki Satış Danışmanı / Uzmanı maaşlarına ek sizlerde Satış Danışmanı / Uzmanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.