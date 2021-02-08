Satış Destek Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Destek Personeli Maaşları, İş İlanları

Satış Destek Personeli görev tanımı nedir, Satış Destek Personeli ne iş yapar, Satış Destek Personeli olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Destek Personeli mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Destek Personeli Tanımı; Satış personelinin girdiği veya ilettiği müşteri siparişleri ve sevkiyatın takibini yapma, fatura düzenleme, rapor hazırlama, sipariş prosedürü ve diğer satış öncesi ve sonrası ile ilgili operasyonel işleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Satış Destek Personeli Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Destek Personeli Maaşları

Satış Destek Personeli maaşı ortalama aylık 3800 - TL'dir. En düşük Satış Destek Personeli maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3800 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Destek Personeli iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satış Destek Personeli Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okul mezunu olmak gerekmektedir.

Satış Destek Personeli Ne İş Yapar?

a) Müşteri istek ve taleplerinin üretim/satış birimlerine bildirmek,

b) Gelen siparişlerin ve taleplerin, hızlı ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli takipleri yapmak,

c) Satış ekibiyle kordinasyon halinde çalışmak, satış bölümüne yardım etmek,

d) Sahadan gelen evrakların girişini sağlamak,

e) Günlük satış raporlarını hazırlamak,

f) İadelerin takibini yapmak ve siparişlerin lojistiğini yönlendirmek.

g) Satış, stok durumu vb. ile ilgili yönetimin istediği raporları ve sunumları hazırlamak,

h) Satış sonrası hizmetlerin takibini yapmak,

i) Müşteri siparişlerinin takibini yapmak, sevkiyat takibi yapmak,

j) Borç/Alacak tahsilat takibi yapmak,

k) Fatura düzenlemek,

Satış Destek Personeli Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Satış Destek Personeli Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Destek Personeli mesleğinin meslek kodu 4419.08 olarak belirlenmiştir

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