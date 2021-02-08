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Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Satış Görevlisi Firmanın ürünlerine müşteri bulmak ve satış işlemini yapıp, satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir. Satış Görevlisi maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Satış Görevlisi maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Satış Görevlisi görev tanımı nedir, Satış Görevlisi ne iş yapar, Satış Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Görevlisi Tanımı; Firmanın ürünlerine müşteri bulmak ve satış işlemini yapıp, satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları

Satış Görevlisi maaşı ortalama aylık 3975 - TL'dir. En düşük Satış Görevlisi maaşı 2850 -TL, En yüksek ise 5100 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Satış Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

Satış Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Satış Görevlisi Ne İş Yapar?

a) Kişisel bakımını yapmak

b) Müşteri özelliklerini belirlemek

c) Müşteri memnuniyetini arttıracak faaliyetleri yürütmek.

d) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak.

e) Günlük satış programı hazırlamak.

f) İş planı yapmak

g) Ticari belgeleri düzenlemek

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Satış Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Satış Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Görevlisi mesleğinin meslek kodu 5223.85 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Satış Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Satış Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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