Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları, İş İlanları

Satış Görevlisi görev tanımı nedir, Satış Görevlisi ne iş yapar, Satış Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Satış Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Görevlisi, Firmanın ürünlerine müşteri bulmak ve satış işlemini yapıp, satış öncesi ve sonrası hizmetleri yerine getirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Satış Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Görevlisi Maaşları

Satış Görevlisi maaşı ortalama aylık 3,500 - TL'dir. En düşük Satış Görevlisi maaşı 2850 -TL, En yüksek ise 4,500 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Satış Görevlisi Olmak İçin Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak yeterlidir.

Satış Görevlisi Ne İş Yapar?

a) Kişisel bakımını yapmak

b) Müşteri özelliklerini belirlemek

c) Müşteri memnuniyetini arttıracak faaliyetleri yürütmek.

d) Müşteriyle sağlıklı iletişim kurmak.

e) Günlük satış programı hazırlamak.

f) İş planı yapmak

g) Ticari belgeleri düzenlemek

Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları ana grupta yer alır.

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları meslek alt ana grubundadır.

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları meslek grubu içerisindedir.

Satış Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Görevlisi mesleğinin meslek kodu 5223.85 olarak belirlenmiştir

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