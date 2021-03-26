Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021  Maaşları, İş İlanları

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir? Bu mesleğe sahip olabilmek için hangi belgelerin alınması gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Toptan Ticaret işletmesinde mal alım ve satım işlerini yapan, Personelin çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Nezaretçisi Maaşları

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) maaşı ortalama aylık 3.500- TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Gereken minimum eğitim düzeyi Ortaöğretimdir.

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Ne İş Yapar?

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toptan ticaret işletmesinde mal sahibi veya yöneticinin direktifine göre emrindeki personele iş dağıtımı yapmak,

b) İşletmenin mal ihtiyacını belirlemek amacıyla mal stok kontrolünü yapmak, eksikleri ve ihtiyacı tespit etmek,

c) Resmi ve özel kuruluşların veya kişilerin , yurtiçi ve yurt dışı şirketlerin siparişlerini de göz önüne alarak, istenen malı özelliklerini tespit etmek, ihtiyaç listesi hazırlamak, üretici firmalarla bağlantı kurarak uygun şartlarda mal alımı yapmak, sözleşme hazırlamak,

d) Alınan malların sayımını yaptırmak, istenen özelliklere ve sözleşmeye uygunluğunu kontrol etmek, malın depoya sevkine nezaret etmek, mal kabul fişi, giriş kartelası düzenlemek, depo ve mal alım defterine işlemek,

e) İşletmenin her türden güvenlik önlemlerini almak,

f) Malların müşteri beğenisine uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak,

g) Mal alımı için gelen müşterilerle, personel arasında çıkabilecek sorunları gidermeye çalışmak, satılan malla ilgili mal çıkış evrakı, çıkış kartelası düzenlemek, müşterinin vezne makbuzu veya fatura almasını sağlamak,

h) Satım defterine işlemek,

i) Malın yüklenmesini yaptırmak, sevk pusulasını düzenlemek,

j) İşletmede mal satış seyrini takip etmek,

k) Satılan mallarla ilgili piyasa araştırması yapmak, rakip kuruluşların satışlarını izlemek,

l) Topladığı bilgileri amirine bildirmek, yapılan satışların borsada tescilini yaptırmak,

m) İhraç edilecek malların analiz raporları, ağırlık belgeleri, menşe-i şahadetnameleri ve bunun gibi lüzumlu evrakları hazırlamak, akreditif işlemleri yapmak, personel çalışmalarını kontrol etmek,

n) Müşteri şikayetlerini tespit etmek, personel isteklerini belirlemek, amirine bildirmek,

o) Günlük çalışma düzenini sağlamaktır.

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Meslek Ana Grubu:

Yöneticilerden oluşmaktadır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Ticari Ve İdari Müdürler alt gruplarıdır.

Meslek Grubu:

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler meslek grubudur.

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) mesleğinin meslek kodu 1221.03 olarak belirlenmiştir

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