Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Medikal ve Eczacılık ürün ve hizmetler ile ilgili endüstriyel, ticari, diğer kuruluşlara ürün ve hizmetlerin satışında şirketlerini temsil eden kişidir.

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Temsilcisi Maaşları

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 5.156 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans mezunu olmak bu meslek için yeterli bir kriterdir.

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) Ne İş Yapar?

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Potansiyel müşteri olan işletmelerin listesini belirlemek,

b) İşverenlerin ve rakiplerinin medikal ve eczacılık ürün ve hizmetleri, pazar durumları ile ilgili bilgileri elde etmek ve güncellemek,

c) Pazarlama fırsatları yaratmak ve bunları değerlendirmek için potansiyel ve devamlı müşteri olan işletmeleri ziyaret etmek,

d) Müşterilerin medikal ve eczacılık ürünlere ilişkin ihtiyaçlarını tespit etmek ve kaynaklarını değerlendirmek,

e) Müşterilere medikal ve eczacılık ürünler ve hizmetlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermek,

f) Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve hizmetlerin şekillendirildiği medikal ve eczacılık ürün tasarımı için çalışmalar yapmak,

g) Medikal ve eczacılık ürün ve hizmetlerin kullanımından elde edilecek faydaları göstermek amacıyla satış sunumu kapsamında rapor ve öneriler geliştirmek,

h) Medikal ve eczacılık ürün ve hizmetler ile ilgili teçhizat veya hizmetlerin kurulum ve bakımının maliyetini belirlemek,

i) Müşterilerin medikal ve eczacılık ürünlerle ile ilgili değişen ihtiyaçlarını ve rakiplerin faaliyetlerini gözlemlemek ve bu gelişmeleri satış yönetimine rapor etmek,

j) Fiyat ve kredi vadelerini bildirmek, satış sözleşmelerini hazırlamak ve yönetmek,

k) Medikal ve eczacılık ürünlerin dağıtımını, teçhizatların kurulumunu ve hizmetlerin sağlanmasını düzenlemek,

l) Satış yönetimine, yapılan satışlar ile ürün ve hizmetlerin pazarlanabilirliğini raporlamak,

m) Satışlardan sonra, müşteri memnuniyeti sağlamak, herhangi bir problemi çözmek ve sürekli destek sağlamak için müşterilerle görüşmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Satış, Pazarlama Ve Halkla İlişkiler İle İlgili Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri) mesleğinin meslek kodu 2433.05 olarak belirlenmiştir

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