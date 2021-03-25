Satış Temsilcisi, Plasiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Temsilcisi, Plasiyer Maaşları, İş İlanları

Satış Temsilcisi, Plasiyer görev tanımı nedir, ne iş yapar, Satış Temsilcisi, Plasiyer olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Satış Temsilcisi Plasiyer, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde müşteri ihtiyaçları doğrultusunda ürün pazarlama, satış yapma ve müşteriyle firma arasındaki ilişkileri düzenleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

Satış Temsilcisi, Plasiyer Maaşı Ne Kadar? 2021 Satış Temsilcisi, Plasiyer Maaşları

Satış Temsilcisi, Plasiyer maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük Satış Temsilcisi, Plasiyer maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Satış Temsilcisi, Plasiyer iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Satış Temsilcisi, Plasiyer Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak, Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Plasiyer olmak için ilköğretim mezunu olmanız yeterlidir.

Satış Temsilcisi, Plasiyer Ne İş Yapar?

Satış Temsilcisi / Plasiyer; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satış hedefini belirlemek,

b) Potansiyel pazarı belirlemek,

c) Satış kanallarını belirlemek,

d) Rakip ürünlerini tanımak,

e) Müşteri adaylarını belirlemek,

f) Müşteri hakkında bilgi toplamak,

g) Müşteri randevularını ayarlamak,

h) Müşteriyle ilk teması kurmak ve tanışmak,

i) Müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek,

j) Ürün tanıtımı yapmak,

k) Müşterinin ürün ile ilgili sorularına cevap vermek,

l) Müşterinin risk faktörlerini belirlemek,

m) Satış teklifini sunmak,

n) Sözleşme formunu doldurmak,

o) Tahsilatları takip etmek,

p) Hasar işlem ve ödemelerini takip etmek,

q) Ürün iadelerini takip etmek,

r) Ürün bulunurluğu için raf kontrolü yapmak,

s) Ürün özelliklerindeki gelişmeleri, ürün fiyat değişikliklerini müşterilere bildirmek,

t) Müşterilerle sosyal ilişkileri sürdürmek,

u) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Satış Temsilcisi, Plasiyer Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek grupları dahildir.

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları alt ana grupta yer alır.

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler) meslek grubu içerisindedir.

Satış Temsilcisi, Plasiyer Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Satış Temsilcisi, Plasiyer mesleğinin meslek kodu 3322.05 olarak belirlenmiştir

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