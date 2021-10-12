Satvet ne demek, TDK'ya göre Satvet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Satvet ne demek? Satvet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi satvet kelimesi. Peki satvet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre satvet nedir, satvet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SATVET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Satvet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Satvet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre satvet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zorlu, sindirici güç

