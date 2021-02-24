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Sav isminin anlamı nedir, Sav ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sav isminin anlamı; boylu poslu endamlı demektir. Bu içeriğimizde Sav isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sav isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sav isminin anlamı nedir, Sav ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sav isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sav ismi ne demek, Sav ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sav isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sav isminin kökeni: 

Sav ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Sav ismini Türkiye genelinde kimse kullanmamaktadır. 

Sav isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sav isminin rengi:

Gri

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Sav İsminin anlamı nedir? TDK Sav anlamı:

Söz, haber, dedikodu anlamlarına gelen Sav ismi, ileri sürülerek savunulan düşünce anlamında da kullanılmaktadır.

Sav İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Sav ismi geçmemektedir.

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Sav ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Sav isminin Harf Analizi Nedir ?

Sav ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

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Sav isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sav ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

V : 27

= 50 – Sav İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Sav ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sav isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1      A: 1      V: 4 = 6

6 +  0 = 6 Kader sayısı

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Sav isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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