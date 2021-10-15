Sav ne demek, TDK'ya göre Sav kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sav ne demek? Sav TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sav kelimesi. Peki sav ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sav nedir, sav kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAV NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sav kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sav kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İleri sürülerek savunulan düşünce, iddia, dava

- Tanıtlanması gereken önerme, tez

- Haber, söz

- Atasözü



SAV CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eleştiricilerimiz nasıl olur da böyle bir savda bulunabilirler?



SAV KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- sav söz, savı kanıtsama, ana sav, karşı sav

