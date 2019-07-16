Savaş Ay Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAVAŞ AY KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Mart.1954 Ölüm tarihi : 09.Kasım.2013

Savaş Ay kaç yaşında öldü : 59

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Gazeteci

Savaş Ay doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SAVAŞ AY BİYOGRAFİSİ

Savaş Ay, 26 Mart 1954 tarihinde şarkıcı Şükran Ay ve Ünlü sihirbaz ve gösteri sanatçısı Turan Turanlı’nın oğlu olarak İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Çocukluk yılları İstanbul Üsküdar Selamsız'da geçmiştir. Işıl ay adında şarkıcı kız kardeşi vardır. Marmara Koleji ve Pertevniyal Lisesi’nde okudu. Lise yıllarında Milli Oyunlar ekibi şefliğini yaptı. Babasının aldığı bir kararla lise yıllarında soyadları mahkeme kararı ile annesinin soyadı olan “Ay” oldu Marmara Üniversitesi İktisat ve idari bilimler Fakültesini bitirdi. Savaş Ay, daha sonra İİTİA' da (İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi) eğitim görmüştür.

Çocukluk yıllarında okuduğu çizgi roman “Ten ten” den etkilenip gazeteci olmak istemiş.

Gazetecilik mesleğine 1974 yılında Dünya gazetesinde muhabir olarak başladı. Daha sonraları Tercüman, Vatan, Milliyet, Sabah,Posta gazetelerinde ve Akajans’ta çalıştı. Takvim gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Uluslararası Muhabir ve Fotoğrafçı olarak Sipapress’te çalıştı. Fotoğrafları Time,Bunte dergilerinde kapak oldu. 1984 yılında Mehmet Ali Birand’la 32. Günde televizyon haberciliğine başladı. Gazeteci ve televizyon programcısı olarak 600′ün üzerinde ödüle layık görüldü. Bu ödüllerden en ilginç ve en iyisi ise Türkiye gazeteciler cemiyeti 1992 yılın gazetecisi ödülü' dür.Savaş Abi travesti kılığına girip onların yaşadığı bir takım zorlukları gözler önüne sermiş ve bunu haberle harmanlamasını bilip bu ödülü layıkıyla haketmiştir.



1993 yılında "A Takımı" adlı bir haber programı yapmaya başladı. ATV, Kanal 6, star tv, TGRT, kanal 1 gibi tv kanallarında A takımının yanısıra ; Savaş Ay'la show biz", "Savaş Ay'la tozlu yollar", "Savaş Ay'la sokak arası", "studyo 4", "Savaş Ay'la Muhabir" gibi programlar yaptı fakat A takımından tam 15 sene vazgeçemedi. Bu programla bir çok ilke imza atan Savaş Ay, Ağrı DoğuBeyazıt'a okul kampanyası sebebiyle bir gecede tam 1 trilyon (eski TL) para toplayarak adından uzun yıllar bahsettirdi. Bunun yanısıra yapmış olduğu "Beyaz Tebeşir" kampanyası ile yine bir çok çocuğun okumalarına sebeb olarak yüzlerini güldürdü.

Savaş ay’ın yazmış olduğu 6 kitap vardır. Bunlar;"Ay Hikayeleri", "Göz Tanığı", "Ara Sokak", "Sokak Çocuğu", "Çamur Şevketin Torunu" ve son olarak da "Anlat Savaş Abi'ne adlı kitaplardır.

2000 yılında Beyazıt Öztürk ve Kerem Alışık'ında oynadığı “Dansöz” adlı filmin yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını yaptı. Bundan başka filmlerde de oynadı.

1999 yılında Gırtlak kanseri olduğu öğrendi, sesini kaybetti ama yıllardır kanserle mücadele eden Savaş Ay, 9 Kasım 2013 tarihinde hayatını kaybetti.

Savaş Ay’ın Ulaşcan Ay adında bir oğlu ve bir kızı vardır.

Filmleri :

1988 - Üçüncü Göz

1996 - İstanbul Kanatlarımın Altında, ( Oyuncu)

1998 - Eyvah Babam (dizi)

2000 - Dansöz, (Yönetmen, Senarist, Oyuncu)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (dizi)

2003 - Mühürlü Güller (dizi)

2007 - Maskeli Beşler: Irak

2008 - Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım