Savaş Dinçel Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç Yaşında, Nerede ve Nasıl Öldü?

SAVAŞ DİNÇEL KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Nisan.1942 Ölüm tarihi : 20.Aralık.2007

Savaş Dinçel kaç yaşında öldü : 65

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Dizi Oyuncusu, Sinema Oyuncusu, Tiyatro Oyuncusu

Savaş Dinçel doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

SAVAŞ DİNÇEL BİYOGRAFİSİ

Televizyon dünyasında "Ekmek Teknesi" ve "Sessiz Gemiler" adlı diziler ile tanınmış dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Savaş Dinçel, 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda okuduktan sonra eğitimine İstanbul Erkek Lisesi'nde devam etti. Ardından İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne başladı. Tiyatro eğitimine devam ederken bir yandan da karikatür çizmekteydi. 1962yılında başladığı İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan 1980'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle uzaklaştırıldı.

Bir dönem Güldürü Eğitim Merkezi'nde ve Günaydın Gazetesi'nde karikatürist olarak çalıştı. Günaydın Gazetesi'ndeki "Tonton" adlı karikatürü ile tanındı. Münir Özkul Tiyatrosu, AST Tiyatrosu, YEN-AR Tiyatroları'nda çalışan Dinçel, Müjdat Gezen'le birlikte Miyatro Vatandaş Tiyatrosu'nu kurdu. Bir süre sonra Şehir Tiyatroları'na geri dönen Dinçel, iki tane karikatür sergisi açmıştır. 1997 yılında "Kurtuluş" adlı sinema filminde İsmet İnönü'yü canlandırdı. Yine aynı yıl Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini yaptığı başrollerinde Okan Bayülgen, Müjde Ar ve Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı filmde "Berber Ali"yi canlandırdı.

1998 yılında "Cumhuriyet" adlı sinema filminde tekrar İsmet İnönü'yü canlandırdı. Ardından 2000 yılında "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı filmde canlandırdığı Hacı karakteriyle 8. ÇASOD Film Ödülleri'nde ve 22.Siyad Türk Sineması Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülleri'ni aldı.



2002 yılında ATV'de "Ekmek Teknesi" adlı dizide Nusret Baba rolüyle karşımıza çıktı. 2006 yılında Ömer Uğur'un "Eve Dönüş" adlı filminde rol aldı. Vefatına kadar Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yapmış olan Savaş Dinçel, son olarak ATV'de yayınlanan "Sessiz Gemiler" adlı yapımda yer almıştır.

Sessiz Gemiler adlı dizinin çekimleri sırasında sırasında rahatsızlanan Dinçel, geçirdiği ameliyat sonrasında yaşadığı komplikasyonlar sonucunda 20 Aralık 2007tarihinde hayata gözlerini yummuştur.