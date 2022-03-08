Savaş isminin anlamı nedir, Savaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Savaş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Savaş ismi ne demek, Savaş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Savaş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Savaş İsminin anlamı nedir? TDK Savaş anlamı:

Savaş ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim, askerlik Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal:

"Savaş yıllarıydı. Orta hâllilerin bile doğru dürüst yiyeceği yoktu." - Ayla Kutlu

2. isim Uğraşma, kavga, mücadele.

3. isim Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele:

Veremle savaş.

Savaş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Savaş ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Savaş isminin kökeni:

Savaş ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 39.004 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Savaş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Savaş isminin rengi:

Lacivert

Savaş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Savaş isminin Harf Analizi Nedir ?

Savaş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Savaş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Savaş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

V : 27

A : 1

Ş : 23

= 74 – Savaş İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Savaş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Savaş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Savaş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 A: 1 V: 4 A: 1 Ş: 1 = 8

8 + 0 = 8 Kader sayısıdır

Savaş isminin 8 kader sayısına göre kişilik özellikleri

8 – Takım çalışmasına yatkın, kararlı ve sonuca odaklı bir kişiliğe sahip olması ona organizasyon kurmada ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesinde büyük katkı sağlar. Maddi ve manevi yönden güçlü olması ona istediklerini elde etme bakımından kolaylıklar sağlar. Karşısındakine önem vermediği gibi yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırma hususunda hiç düşünmeden karar verir.

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