Türkiye'nin yüreğini kanatan şehit haberlerinden sonra internette savaş çı mıkacak sorusu araştırlmaya başlandı. Peki Savaş mı çıkıyor 2020? Türkiye'de savaş mı çıktı? Suriye son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde..

SAVAŞ MI ÇIKIYOR?

Yetkililer tarafından yapılacak açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yapılacak açıklamalar haberimize eklenecektir.

3 ŞEHİDİMİZ VAR

İdlib’deki gelişmelere ilişkin Türkiye’yi Hatay Valisi Rahmi Doğan bilgilendirdi. Hatay Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada dokuz askerimizin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, gece boyunca gazetecilerin karşısına geçti. Vali Doğan, ikinci açıklamasında şehit sayısının 22’ye yükseldiğini duyurdu, üçüncü açıklamasında ise 29’a çıktığını duyurdu.

Rahmi Doğan sabaha karşı 3.55 gibi yüreklerimizi dağlayan açıklamasıyla şehit sayımızın 33’e yükseldiğini, yaralı 32 Mehmetçiğin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti.

Suriye ordusunun İdlib’in güneyine yönelik saldırıları, Türkiye’nin Astana görüşmeleri kapsamında kurduğu gözlem noktalarının kuşatma altında kalmasına yol açmıştı

Bunun üzerine harekete geçen Ankara yönetimi, bölgeye takviye güçler göndermeye başladı. Bölgede gözlem noktalarına giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoylarına saldırılar düzenlenmişti.

İdlib şehitlerimizin isimleri ne? Nereliler? Yaralıların adları ne?

OLASI BİR SAVAŞTA NATO TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEK Mİ?

İdlib'de Esed rejiminin saldırısında 33 askerimizin şehit olması sonrası, NATO'nun olası bir savaş durumunda 5. madde'si gündeme geldi. İttifakın 5. maddesi kapsamında ve olası bir savaş durumunda NATO üyesi ülkelerin Türkiye'ye askeri destek verip vermeyeceği tartışma konusu oldu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in deyimiyle "NATO'nun çekirdeği" olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, kısaca müşterek savunma maddesi olarak da biliniyor. Birçok kişiye göre NATO'yu çok önemli ve özel bir ittifak yapan özelliği de bu.

İdlib nerede? Haritada nerede? İdlib son dakika?

NATO üyeleri, dışarıdan gelecek bir saldırıya karşı ortak savunma yapmak için anlaşmıştır, dolayısıyla bir NATO ülkesine savaş açmak, bütün NATO ülkelerine savaş açmak anlamına gelir.

Washington Antlaşması'nın 5. maddesinin altında şu karar yer alıyor:

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir"

6. MADDEDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Ancak aynı antlaşmanın 6.maddesinde, "Madde 5 açısından, Taraflardan bir ya da daha çoğuna karşı silahlı saldın, aşağıdakileri de kapsar:

Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına, Fransa'nın Cezayir Bölgesine, Türkiye topraklarına veya Taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı;

Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan, ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenmiş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan Tarafların herhangi birine ait kuvvetlere, gemilere, ya da uçaklara yapılan silahlı saldırı" ifadeleri bulunuyor.

İDLİB'DEKİ SALDIRILAR, NATO'NUN MÜŞTEREK SAVUNMA MADDESİNE UYMUYOR

İdlib'de 33 askerimizin şehit olmasına neden olan saldırı, uluslararası kamuoyuna göre Esed rejiminin egemen olduğu Suriye topraklarının kuzeydoğusunda meydana geldi. Yani antlaşmanın 6. maddesine göre, Türk askerinin İdlib topraklarında maruz kaldığı saldırılar, NATO'nun müşterek savunma maddesini yürürlüğe sokmuyor.

NATO'nun 5.maddesi şu ana kadar sadece ABD'deki 11 Eylül terör saldırıları tarafından yürürlüğe sokuldu.

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RUSYA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Rusya İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Reuters'ın son dakika haberine göre Rusya'nın açıklamasında "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı" ifadelerine yer verildi.

Suriye, İdlib kentinde TSK'ya ait askeri konvoya hava saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. Saldırının ardından gözler, Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya'ya çevrildi. Rusya, saldırıdan saatler sonra ilk açıklamasını yaptı ve açıklamada "Türk askeri, rejim jetleri tarafından olmaması gereken bir bölgede vuruldu" denildi.

BAKAN AKAR RUSYA'YI YALANLADI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binası ve 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geceyi Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.

Sabahın ilk ışıklarına kadar İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen operasyonu sevk ve idare eden Akar, "Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib'de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." diye konuştu.

"AMBULANSLAR DAHİ VURULMUŞTUR"

Akar, şunları söyledi:

"Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK'ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa dileyen Akar, "Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçike ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir." dedi.

Suriye, İdlib kentinde TSK'ya ait askeri konvoya hava saldırısı düzenledi. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. Saldırının ardından gözler, Esed rejimine verdiği destek ile bilinen Rusya'ya çevrildi. Rusya, saldırıdan saatler sonra ilk açıklamasını yaptı ve açıklamada "Türk askeri, rejim jetleri tarafından olmaması gereken bir bölgede vuruldu" denildi.

SINIR KAPILARIMIZ AÇILDI

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.



Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

İDLİB NEREDEDİR?

İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir.

Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır. Bu nedenle Hatay ve Kilis gibi güney illerle benzerlikler gösterir.

Oldukça eski bir yerleşim alanı olan şehir yakınlarında pek çok eski şehir kalıntısı vardır. Bunlardan Ebla antik kenti, bir zamanlar bölgede önemli bir merkezdi.

Şehrin ekonomisi tarıma dayanır ve Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle de zeytin üretimi yapılmaktadır. İdlib zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Diğer başlıca ürünlerinde badem, susam, incir, üzüm ve domates içerir. 1995 yılında çeşitli narenciye kırpma ile ekili yaklaşık 300 hektar alan vardı.

2011'de Suriye İç Savaşı'nın başlamasından bu yana, şehir asi milislerin eline geçti ve 2017'de Suriye Kurtuluş Hükümeti'nin merkezi oldu. İdlib Valiliği'ni Tahrir el-Şam ile birlikte kontrol etmektedir.

Merkez İstatistik Bürosu tarafından yapılan 2004 nüfus sayımında, Idlib 98.791 nüfusa sahipti ve 2010 yılında nüfus 165.000 civarındaydı. Suriye İç Savaşı 2011'de başlamadan önce, bölge sakinleri önemli bir Hıristiyan azınlık olmasına rağmen çoğunlukla Sünni Müslümanlardı.[1] İdlib altı ana bölgeye ayrılmıştır: Ashrafiyeh (en kalabalık), Hittin, Hicaz, Şehir Merkezi, Hurriya ve el-Qusur.

Suriye'nin büyük bir tarım merkezi olan İdlib bölgesi, aynı zamanda birçok "ölü şehir" içeren ve insan yapımı anlatımlar içiren tarihsel yapıtlar olarak oldukça önemlidir. Idlib, bir zamanlar güçlü bir krallığın başkenti olan Ebla antik kentini içermektedir. Nuhaše ve Luhuti antik krallıkları, bugünkü Valilik Bölgesi'nde Bronz ve Demir çağlarında ortaya çıkmıştır.