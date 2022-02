Savaş yayını yapan Gülsüm Khalilova hakkında flaş iddia! ABD fonu ve FETÖ tarafından destekleniyor!

"Korkarak yaşamaktansa şereflice ölmek daha güzel" sözleriyle gündeme gelen, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgaline sessiz kalmayarak, tüm Avrupa ülkelerine örnek olan Gülsüm Khalilova hakkında yepyeni bir iddia ortaya atıldı. Aydınlık gazetesi, ünlü gazetecinin ABD medya fonu tarafından, bazı medya kuruluşları ise FETÖ tarafından desteklendiğini iddia etti.

RUSYA ALEYHİNE ALGI

Aydınlık Gazetesi, Khalilova hakkında, "Kışkırtıcı paylaşımlar yapan Khalilova" diyerek, ünlü gazeteciyi, Rusya aleyhine algı yapmakla suçladı. Bunun yanı sıra gazetenin Khalilova hakkında şaşırtıcı bir iddiaya yer vermesi de çok konuşulacak gibi duruyor. Ünlü Kırımlı gazetecinin ABD medya fonu tarafından desteklendiğini savunan Aydınlık Gazetesi, "Khalilova’nın kendi paylaştığı bağlantıda yer alan sayfanın altında "This project was supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine" ifadeleri yer alıyor. Ayrıca Rus makamları, Khalilova’yı Noman Çelebidzhihan taburuna katılmakla suçluyor. Bu taburun kurucusu ise, Khalilova’nın çalıştığı kapatılan ATR'nin patronu Lenur İslamov. İslamov’un Rusya’da hapis cezası bulunuyor." ifadelerine yer verdi.