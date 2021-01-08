Savaşçı 5.sezonda reytingleri alt üst edecek! Serenay Aktaş, Teğmen Selcan Efe rolüyle geliyor

Oyuncu kadrosu büyük ölçüde değiştiren Savaşçı dizisinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Dizinin kadrosunda yer alan tek kadın asker Gaye Turgut Evin'in yapımdan ayrılmasının ardından bir oyuncu eksikliği meydana gelmişti. O boşluk güzel oyuncu Serenay Aktaş ile doldu.

ROLÜ BELLİ OLDU

Aktaş; sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle Savaşçı dizisinde izleyici karşısına çıkacak. Aktay rolüne ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda," Selcen Efe. Yeni sezonda beraberizz." ifadesini kullandı.

SAVAŞÇI DİZİSİNİN KADROSUNA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Oyuncu kadrosunda; Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Tamer Karadağlı, Ekin Mert Daymaz, Erkan Meriç, Anıl Tetik, Ali Tarık Fındık, Serkan Kuru, Serenay Aktaş, Ersin Olgaç, Serhat Nalbantoğlu, Elit Andaç Çam, Şahverdi Ali Eren, Esma Soysal, Yiğit Anıl Dinkçi, Güneş Zavrak ve Ediz Hun, Alp Öyken ile Zerrin Sümer’in de bulunduğu Savaşçı’da dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi anlatılacak.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul, Bakırköy’de doğmuştur. Babası sinema makinisti, annesi ise aşçıdır. Bir abisi vardır. Henüz okuldayken tiyatro ile ilgili çalışmalarda yer aldı.Çocukken deli gibi futbolcu olmayı ve yurt dışına transfer olup ciddi anlamda bir kariyer yapmayı istiyordu. İlk başlarda babası çok karşı çıktı. Sokak aralarında mahalle maçları yapardı.

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Serenay Aktaş kimdir? Nerelidir, nerede doğdu? Kaç yaşındadır?