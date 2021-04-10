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  3. Savaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir?

Savaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir?

5. sezonuyla ekranlara geri dönen Savaşçı dizisinin yeni oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Savaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir? Detaylar haberimizde...

Savaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir?

Fenomen dizi Savaşçı'da hayat verdiği karakter ile merak konusu olan Erkan Meriç izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Savaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir? İşte ayrıntılar...

ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ BEKTAŞ SUBAŞI KİMDİR?

Kılıç Timi’nin keskin nişancısı. Tokat’ın Niksar ilçesinden. Ailesi Niksar’da yaşıyor. Babası emekli ilkokul öğretmeni. Bektaş’ın adını Yahya Kemal Beyatlı’nın “Ok” şiirinden esinlenerek koymuş. Bektaş sessiz, içe dönük bir karakter, az ama öz konuşur. İşinde çok yetenekli, iyi bir keskin nişancı. Genel olarak silahlara merakı var, her türlü özelliklerini bilir. 

Savaşçı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bektaş Subaşı kimdir?

ERKAN MERİÇ KİMDİR? 

Model, sinema ve dizi film oyuncusu. 25 Temmuz 1986, Adana doğumlu. Mersin Üniversitesi Elektronik Otomasyon Bölümü mezun olmuştur.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Erkan Meriç kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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