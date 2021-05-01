Başrollerinde Sarp Levendoğlu, Murat Serezli ve Tamer Karadağlı'nın bulunduğu Türkiye'nin en iyi eğitim almış Özel Kuvvetler Askerlerinin başından geçen olayları anlatan Savaşçı dizisi beşinci sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Bir önceki Yüzbaşı Haydar Bozkurt ve Astsubay İlyas Karaca teröristler tarafından bayıltıldıktan sonra tutsak edilmiş ve Kılıç Timi onları kurtarmak için Kopuz Albay'ın komutasında operasyona gitmişti. Karaca ve Bozkurt kurtarılırken teröristlerinden elinden kurtulan Albay Göktürk, geldiği karargahın girişinde Kılıç Timi'nin kendisine silah doğrultması ile büyük şok yaşadı ve gözaltına alındı. Bu kapsamda heyecana sahne olması beklenen 103.bölümü izlemek isteyen diziseverler Savaşçı dizisi 103.bölüm full, tek parça izle şeklinde aramalarda bulunuyor

SAVAŞÇI DİZİSİ 103.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

Savaşçı dizisinin 103.bölümünde Kılıç Timi, Albay Göktürk'ü bulmak için yeni bir göreve atılsa da yine başarılı olamadı. Ancak Albay Göktürk, teröristlerin elinden kurtuldu ve Kılıç Timi'nin yanına geldi. Kendisine benzeyen kişinin yaptıklarından haberi olmayan Göktürk Albay, Kopuz'a kendini kanıtlamak için 103.bölümde epey çaba gösterecek. Bakalım Albay Göktürk kendisinin suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacak, Kılıç Timi nasıl maceralar yaşayacak?

Savaşçı dizisi 103.bölüm full, tek parça izle |Fox TV canlı yayın izle

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SAVAŞÇI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeva’nın adamlarından kurtulan Albay Göktürk, üsse gelir. Ancak Albay Kopuz ve Kılıç Timi tarafından bir suçlu gibi karşılanınca neye uğradığını şaşırır. Hemen sorguya alınan Albay Göktürk, Turan Birliği’ni bozmak için gerçekleştirilen eylemleri kesinlikle kendisinin yapmadığını söylese de, ne babası Gündüz Göktürk’ü ne de Albay Kopuz’u buna inandırması hiç kolay olmayacaktır. Çünkü eldeki bütün deliller onun suçlu olduğunu göstermektedir. Göktürk Albay başından geçenleri bütün detaylarıyla anlatır ve gerçeklerin ortaya çıkması için tek bir kilit vardır: Yeva!

Yeva’nın yakalanması için gelen istihbarat doğrultusunda Kılıç Timi hemen harekete geçer. Bu operasyon sırasında Yüzbaşı Haydar’ın aldığı önemli bir bilgi karargahı alarma geçirir. Ancak Mösyö, kendisi için artık tehlike arz eden Albay Göktürk’ü ortadan kaldırmak için yeni planını çoktan devreye sokmuştur. Her şeyi göze alan Göktürk Albay ise bu defa Mösyö’nün planını suya düşürüp, suçsuz olduğunu ispatlayabilecek midir?

SAVAŞÇI 102.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Teröristleri etkisiz hale getiren Kılıç Timi, Yüzbaşı Bozkurt ve Astsubay Karaca’nın tuzağa düşürüldüğü yapıyı bulurlar. Ancak gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerler. Karargâh ise Yörük Haydar ve İlyas’ın kurtarılması için hemen alarma geçer. Kopuz Albay, Turan Timi’yle birlikte bölgeye intikâl ederken, Mösyö’nün adamları tarafından kaçırılmış olan, gerçek Albay Oktay Göktürk ise yakaladığı bir fırsatı değerlendirir ve hamlesini yapar. Fakat Mösyö’nün devreye soktuğu şeytani planı bozmak ve gerçekleri ortaya çıkarmak ne Albay Göktürk için ne de diğerleri için hiç kolay olmayacaktır.