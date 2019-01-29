Savcı düğmeye bastı! 12 kişi hakkında flaş karar

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yapılan operasyon sonucunda 11 şüphelinin gözaltına alındığı, firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.