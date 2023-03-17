Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti

Seçimlerde milletvekili adayı olacak olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan görevinden istifa etti.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti

2019 yılında yapılan seçimlerde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

ERDOĞAN ONAY VERDİ

Bir süredir milletvekili adayı olacağı söylenen Savcı Sayan'ın adaylığına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.

İSTİFA ETTİ

Erdoğan'ın olumlu görüş vermesi sonucunda Savcı Sayan, belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

HANGİ İLDEN ADAY OLACAĞI BİLİNMİYOR

Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.

0
2
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Akıllara durgunluk veren olay: 6 yıllık eşi kardeşi çıktı
Akıllara durgunluk veren olay: 6 yıllık eşi kardeşi çıktı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açıkladı! İktidara gelirlerse iki isim serbest bırakılacak
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı açıkladı! İktidara gelirlerse iki isim serbest bırakılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı adım: Belediye başkanlarının istifasına engel oldu
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı adım: Belediye başkanlarının istifasına engel oldu
Son Haberler
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Avrupa'da Türk takımı kalmadı! Peki ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı?
Avrupa'da Türk takımı kalmadı! Peki ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı?
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"
Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"
Bakan Akar'dan açıklama: "Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak"
Bakan Akar'dan açıklama: "Devlet, millet el ele bu felaketten çıkacak"
Çok Okunanlar
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Nallıhan Ankara yolunda tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Nallıhan Ankara yolunda tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!