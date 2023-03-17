Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti

2019 yılında yapılan seçimlerde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
ERDOĞAN ONAY VERDİ
Bir süredir milletvekili adayı olacağı söylenen Savcı Sayan'ın adaylığına ilişkin kararı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.
İSTİFA ETTİ
Erdoğan'ın olumlu görüş vermesi sonucunda Savcı Sayan, belediye başkanlığı görevinden istifa etti.
HANGİ İLDEN ADAY OLACAĞI BİLİNMİYOR
Sayan'ın hangi ilden aday listesine gireceği ise henüz netlik kazanmadı.