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  3. Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

Anadolu'nun Plajı olarak bilinen Savcılı Plajı bölgesine ilk defa gelen flamingoları görenler o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

Kırşehir'in Kaman ilçesi sınırlarında yer alan bölgeye ilk defa gelen Flamingolar ile ilgili konuşan Savcılı Büyükoba Köyü muhtarı Üçler Üçkol, plaja gelen ziyaretçilerin güzel manzaralara tanık olduğunu belirterek, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Anadolu'nun Plajı olarak bilinen Savcılı plajında şölen oluşturan flamingolara tanıklık eden doğa fotoğrafçıları ise filamingoların oluşturduğu her anı kare kare fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi.

YAZIN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor. Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba'daki Hirfanlı Baraj Göleti, Kırşehir ve çevredeki illerden serinlemek için gelenlerin uğrak yeri haline gelirken 3 kilometre sahili ile de Akdeniz'i aratmayan görsel bir güzelliğe sahip. Bölgede İl Özel İdaresi ve Ahiler Kalkınma Ajansı arasında "Savcılı Plajı Sahil Şeridi Düzenlemesi Projesi " destek protokolü imzalanmasının ardından, mesire alanı, çocuk oyun parkları, cafe ve restoranlar, mescid, kamelyalar, yürüyüş yolu ve otopark gibi bölümlerde iyileştirmeler yapılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

Savcılı Plajında ilk kez görülen filamingolar görsel şölen yaşattı

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