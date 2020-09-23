Savcılıktan Gülay Uygun'un şüpheli ölümüne ilişkin açıklama

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü sonrası yine benzer şekilde ölü bulunan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 22 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı. Tespit edilen bulgular ışığında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü sonrası yine şüpheli bir şekilde ölü bulunan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un (48) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 22 kişinin ifadesinin alındığını açıkladı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay yerinde ölü muayene ve keşif işlemleri icra edilmiş, olay yerinde ölene ait cep telefonu ile bir adet tabanca, boş kovan ve 6 adet fisek bulunarak muhafaza altına alınmış, ölen şahıs ile cesede ulaşan 9 kişinin el svapları aldırılmıştır. Kriminal inceleme neticesinde sadece Gülay Uygun'un el svaplarında atış artığına rastlanılmıştır" denildi.

PARMAK İZİ TESPİT EDİLEMEDİ

Gülay Uygun'un cep telefonu imajı alınıp incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği belirtilerek, "İnceleme ve raporlama işlemleri devam etmektedir. Olay yerinde bulunan ve olayda kullanıldığı değerlendirilen 7,65 mm tabanca ile kovan üzerinde kriminal inceleme yaptırılmış, olay yerinde bulunan kovanın bu tabanca ile atıldığı tespit edilmiştir. Tabanca üzerinde yapılan parmak izi çalışmasında mukayeseye elverişli parmak izi tespit edilememiştir" denildi.

İNTİHAR NOTU İNCELENİYOR

Gülay Uygun'un HTS kayıtlarının temini için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na müzekkere yazıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Müzekkereye cevap verildikten sonra gerekli inceleme ve analiz işlemleri yapılacaktır. Otopsi işlemleri esnasında Gülay Uygun'dan alınan kan örneği ile olay yerinden temin edilen bulgu ve materyaller üzerinde mukayeseli inceleme yapılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Ölü muayenesi ve otopsi neticesinde Gülay Uygun'un kafa sağ temporal üst bölgede giriş ve oblik seyirle sol temporal bölgede çıkış olmak üzere tek bir ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı tespit edilmiştir. Biyolojik ve kimyasal incelemelerin tamamlanmasından sonra ayrıntılı olarak tanzim edilecek otopsi raporu Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilecektir. Olay yerinde ele geçirilen iki sayfalık intihar mektubu olarak değerlendirilen not aslı alınmış, not aslı üzerinde parmak izi incelemesi yapılmasından sonra, notta yer alan yazıların Gülay Uygun'un eli ürünü olup olmadığı yönünde kriminal inceleme yapılmasına dair gerekli talimat verilmiş olup bu kapsamda incelemeler devam etmektedir."

Gülay Uygun'un olay günü saat 08.56'da evinden çıkarak bir taksiye bindiği, buna ilişkin çevre binalarda kamera görüntüsü çalışması yaptırıldığı, taksi sürücüsünün tespit edilerek ifadesinin alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 20 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 2 kişinin de Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alındığı kaydedilerek, "Yukarıda Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit edilen bulgular ışığında soruşturma her türlü ihtimal dikkate alınarak hassasiyetle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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