Savio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savio Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savio Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savio Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savio Oliveira 17 Kasım 1994 tarihinde Itararé şehrinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sávio Oliveira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savio Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Savio Oliveira'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Savio Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savio Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savio Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savio Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında UA Barbarense

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras FC

1 Haziran 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında FK Berane

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

18 Ocak 2023 yılında Mladost DG

Savio Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savio Oliveira şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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