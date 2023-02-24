Savio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savio Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Savio Oliveira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Savio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savio Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savio Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savio Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savio Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savio Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savio Oliveira 17 Kasım 1994 tarihinde Itararé şehrinde doğmuştur.  Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Sávio Oliveira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savio Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Savio Oliveira'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Savio Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savio Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Savio Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savio Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2019 yılında UA Barbarense

1 Ocak 2020 yılında Palmeiras FC

1 Haziran 2020 yılında ara verdi

1 Temmuz 2021 yılında FK Berane

1 Temmuz 2022 yılında Arsenal Tivat

18 Ocak 2023 yılında Mladost DG

Savio Oliveira kimdir

Savio Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savio Oliveira şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Savio Oliveira nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Henri Zuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Zuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Henri Zuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henri Zuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Balazs Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andi Hadroj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hadroj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andi Hadroj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andi Hadroj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferenc Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ferenc Adam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ferenc Adam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Hatay'da korkutan deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!