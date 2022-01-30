Savlo ne demek, TDK'ya göre Savlo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Savlo ne demek? Savlo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi savlo kelimesi. Peki savlo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre savlo nedir, savlo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SAVLO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Savlo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Savlo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre savlo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sancak çekmekte, işaret kaldırmakta kullanılan bir veya bir buçuk burgata ölçüsündeki ince halat

