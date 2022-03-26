Savun isminin anlamı nedir, Savun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Savun isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Savun ismi ne demek, Savun ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Savun isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Savun İsminin anlamı nedir? TDK Savun anlamı:

Savun ismi Türk dil kurumunda Karşı koy kendini koru müdafa et anlamında kullanılan bir ad ve şölen, ziyafet olarak tanımlanmaktadır.

Savun İsmi Kuranda geçiyor mu?

Savun ismi Kur'an-ı kerimde geçmemektedir.

Savun isminin kökeni:

Savun ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 14 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Savun isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Savun isminin rengi:

Sarı

Savun ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Savun isminin Harf Analizi Nedir ?

Savun ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

V : Devrimci/asi, farklı

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

N : Sağduyulu, utangaç

Savun isminin Numerolojisi Kaçtır?

Savun ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

A : 1

V : 27

U : 25

N : 17

= 92 – Savun İsminin Numeroloji Toplamı 92’dir.

Savun isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Savun ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Savun isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 A: 1 V: 4 U: 3 N: 5 = 14

1 + 4 = 5 Kader sayısıdır

Savun isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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