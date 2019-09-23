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  3. Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu!

Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." açıklaması yaptı

Savunma Bakanlığı duyurdu: Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." açıklaması yaptı

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