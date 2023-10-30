Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi

Nijerya Savunma Bakanı Mohammed Badaru Abubakar liderliğindeki heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini ziyaret etti. Heyet; HÜRJET, ANKA, AKSUNGUR ve GÖKBEY gibi TUSAŞ tarafından üretilen hava araçlarını inceledi.

Nijerya heyetinin ziyareti sırasında, TUSAŞ tarafından Nijerya Hava Kuvvetleri için üretilen ilk T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri de görüntülendi. Türkiye’nin ilk yerli taarruz helikopteri olan T129 ATAK’ın seri üretim ve teslimat faaliyetleri devam ediyor.