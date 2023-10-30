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Savunma sanayiinde gururlandıran görüntü! Türkiye'den savaş helikopteri satın aldılar, ilk kez görüntülendi
Türkiye son yıllarda savunma sanayinde yaptığı hamlelerle kendi ihtiyacını karşılamanın yanı sıra artık ihraç eder hale gelmenin gururunu yaşıyor. Bu bağlamda TUSAŞ tarafından Nijerya için üretilen T129 ATAK Taarruz Helikopteri görüntülendi.
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