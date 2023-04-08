Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

Türkiye savunma sanayisine önemli katkılar sunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yüksek teknolojiye sahip İHA platformlarını milli ve özgün olarak geliştirdiği, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri Twitter'da paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı,

Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı

200 BİN METREKARE ARSA ÜZERİNE KURULU VE DÜNYANIN EN NİTELİKLİ SOSYAL

200 bin metrekare arsa üzerine kurulu ve dünyanın en nitelikli sosyal donatılarına sahip olan tesisinde Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, üretim, mekanik ve elektronik entegrasyon fazları bir arada bulunuyor.

KAPALI ALANDA KURULU ÜRETİM VE ENTEGRASYON TESİSLERİ BULUNUYOR

58 bin metrekarelik modern Ar-Ge ve Tasarım merkezinde 13 farklı mühendislik disiplini bir arada çalıştığı belirtilen tesiste 100 bin metrekare kapalı alanda kurulu üretim ve entegrasyon tesisleri bulunuyor. Ayrıca 24 bin metrekarelik Baykar Park'ın içinde suni çim futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ile yürüyüş parkurunun yanı sıra Ar-Ge ve Tasarım Merkezi içinde mescid, konferans salonu, cep sineması, iki kapalı havuz, hamam, sauna, spa merkezi ve fitness salonu yer alıyor.

Çocuk sahibi çalışanlar için ise kreş, 45 oda, 70 yataklı konaklama tesisi, 670 kişilik oturma kapasitesine sahip yemekhane

İki adet kafeterya ve 440 araçlık, 22 bin metrekare otopark binasının olduğu belirtildi.

KAYNAK: İHA

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