Savvas Kottaridis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savvas Kottaridis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savvas Kottaridis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savvas Kottaridis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savvas Kottaridis 4 Mart 1999 tarihinde Ptolemaida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σάββας Κοτταρίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savvas Kottaridis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Savvas Kottaridis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Savvas Kottaridis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Savvas Kottaridis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savvas Kottaridis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savvas Kottaridis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savvas Kottaridis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2017 yılında FS Kozani

1 Ağustos 2019 yılında AEP Kozanis

9 Ağustos 2022 yılında Makedonikos

Savvas Kottaridis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savvas Kottaridis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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