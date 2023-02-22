Savvas Mourgos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savvas Mourgos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savvas Mourgos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Savvas Mourgos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Savvas Mourgos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savvas Mourgos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Savvas Mourgos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savvas Mourgos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savvas Mourgos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savvas Mourgos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savvas Mourgos 16 Mart 1998 tarihinde Marousi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σάββας Μούργος şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savvas Mourgos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GPK Sports Management yapmaktadır. Savvas Mourgos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panserraikos futbol takımında oynamaktadır. Panserraikos takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Savvas Mourgos'nin Panserraikos ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Savvas Mourgos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/savvasmourgos/

Savvas Mourgos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savvas Mourgos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Savvas Mourgos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savvas Mourgos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal U23

22 Ağustos 2017 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2018 yılında FC Dordrecht

31 Ekim 2018 yılında Norwich U21

2 Ağustos 2019 yılında FC Dordrecht

30 Haziran 2020 yılında Norwich U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2020 yılında Veria NPS

5 Temmuz 2022 yılında Panserraikos

Savvas Mourgos kimdir

Savvas Mourgos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savvas Mourgos şuan Panserraikos takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Savvas Mourgos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Savvas Mourgos nereli

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