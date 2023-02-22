Savvas Siatravanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savvas Siatravanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savvas Siatravanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savvas Siatravanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savvas Siatravanis 24 Kasım 1992 tarihinde Larisa şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σάββας Σιατραβάνης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savvas Siatravanis Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ES SPORT yapmaktadır. Savvas Siatravanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Makedonikos Neapolis futbol takımında oynamaktadır. Makedonikos Neapolis takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Savvas Siatravanis'nin Makedonikos Neapolis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Savvas Siatravanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savvas Siatravanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savvas Siatravanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savvas Siatravanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AE Larisa

3 Ocak 2013 yılında Iraklis

3 Ağustos 2015 yılında Panachaiki

1 Ocak 2016 yılında PAS Lamia

2 Ağustos 2016 yılında Apollon Smyrnis

24 Ağustos 2018 yılında AOK Kerkyra

2 Ağustos 2019 yılında Panachaiki

7 Ekim 2020 yılında AO Xanthi

29 Temmuz 2021 yılında Niki Volou

8 Eylül 2021 yılında Newcastle

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2022 yılında Ap. Larisas

30 Ocak 2023 yılında Makedonikos

Savvas Siatravanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savvas Siatravanis şuan Makedonikos Neapolis takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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