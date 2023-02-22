Savvas Topalidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Savvas Topalidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Savvas Topalidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Savvas Topalidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Savvas Topalidis 18 Ekim 1997 tarihinde Katerini şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Σάββας Τοπαλίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Savvas Topalidis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Threo Sport Management SL yapmaktadır. Savvas Topalidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Savvas Topalidis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Savvas Topalidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Savvas Topalidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Savvas Topalidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Savvas Topalidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2013 yılında PAOK U17

1 Temmuz 2014 yılında PAOK U20

7 Temmuz 2015 yılında PAOK

1 Temmuz 2016 yılında Eginiakos

30 Haziran 2017 yılında PAOK

27 Ağustos 2017 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2019 yılında Dias Diou

1 Ocak 2020 yılında Pierikos

31 Ağustos 2022 yılında Niki Volou

Savvas Topalidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Savvas Topalidis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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