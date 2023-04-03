Sayba Dabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sayba Dabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sayba Dabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sayba Dabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sayba Dabo 26 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sayba Dabo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Sayba Dabo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 10 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Sayba Dabo'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Sayba Dabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sayba Dabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Mart 2021 yılında Stade Reims B
Sayba Dabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sayba Dabo şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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