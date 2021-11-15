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Sayeban ne demek, TDK'ya göre Sayeban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sayeban kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sayeban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sayeban nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sayeban kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sayeban ne demek, TDK'ya göre Sayeban kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sayeban ne demek? Sayeban TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sayeban kelimesi. Peki sayeban ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sayeban nedir, sayeban kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SAYEBAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sayeban kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sayeban kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre sayeban kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gölgelik

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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