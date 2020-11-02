Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) resmi sitesinden yaptığı duyuruyla 2020-Sayıştay Eleme Sınavının soru ve cevaplarının erişime açıldığını bildirdi.

Sayıştay Eleme sınavı 1 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adayların merakla beklediği Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yayımlandı.

Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sayıştay Eleme Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) için TIKLAYINIZ

ÖSYM Başkanlığı, ''Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' uyarısında bulundu.

SAYIŞTAY ELEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç

belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet

adresinden veya mobil uygulamalarından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.