Sayıştay yazılı sınav sonuçları belli oldu
ÖSYM, 6 - 7 Mart 2021 tarihinde uygulanan Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınav (2020-Sayıştay Yazılı) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Sayıştay yazılı sınav sonuçları hakkında duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, ''6 - 7 Mart 2021 tarihinde uygulanan 2020-Sayıştay Yazılı ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.
SAYIŞTAY YAZILI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Buna göre 2020 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı Sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.