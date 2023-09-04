Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!

Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher. Dünyanın en önemli besin kaynaklarından bir tanesi olan anne sütü tıpta adeta ismini “mucize” olarak geçirtiyor.

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Anne Sütünün Faydaları Arasına Bir Yenisi Daha Eklendi! İşte Karşınızda Mucizeler ile Dolu Beyaz Cevher!

Dünyanın en önemli besin kaynaklarından bir tanesi olan anne sütü tıpta adeta ismini “mucize” olarak geçirtiyor. Her geçen gün yeni yeni keşiflerin yapıldığı ve içerisinde farklı bir nesne daha bulunan anne sütünde ise yeni bir yağ daha keşfedildi. Üstelik bu yağ bebeklerde görülen serebral palsi riskini azaltıyor.

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Duke Üniversitesinden Heyecan Verici Açıklama

Duke Üniversitesi araştırmacıları tarafından anne sütünde yeni bir yağ bulunduğu açıklandı. Üstelik bu yağ, bebeklerde görülen serebral palsi riskini de azaltıyor. Serebral palsi, bebeklerin beyninde görülüyor ve fiziksel aktivitelerini tamamen kısıtlıyor. İşte bu yağ ise bu hastalığı önleyen hücrelerin üretimini çoğaltıyor. Eğer ki bu yağ molekülleri bir şekilde ilaca dönüştürülmeyi başarırsa eğer sadece ABD’de her yıl 10 bin bebeğin yakalandığı bu hastalığa bir çare olabilecek.

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Tıp dünyasında heyecan yaratan açıklama ile birlikte bebeklerin kurtuluşu da bir nevi gündem oldu. Duke Üniversitesi'nden Dr. Eric Benner şunları söyledi: "Çocuklar için, özellikle de tıbbi açıdan hassas çocuklar için tedaviler geliştirmek, çok zor çünkü güvenlik endişeleri var. Bu molekülün, prematüre bebekler için güvenli bir şey olan anne sütünde bulunması son derece cesaret verici.

Özellikle yeni doğmuş fareler üzerinde test edilen moleküllerin olumlu sonuçlar verdiği ve yakında güvenilir olduğuna kanaat getirilince de çocuklar üzerinde denenmeye başlayacağı açıklandı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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