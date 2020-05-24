Schalke'den kendi sahasında 3 gol!
Almanya Bundesliga'nın 27. haftada Schalke, Augsburg'a 3-0 yenildi. Koronavirüs sebebiyle maç seyircisiz oynanıyor.
Augsburg, deplasmanda Schalke'yi 3-0 yenerek büyük bir galibiyet elde etti.
Augsburg, Bundesliga'nın 27. haftasında deplasmanda Schalke'yi 3-0 mağlup etti ve 6 maç sonra kazandı.
Augsburg, 76'da Sarenren-Bazee ile farkı ikiye çıkardı. 90+1'de Cordova maçın skorunu belirledi. Augsburg deplasmanda 3 golle kazandı.
Konuk ekip Augsburg, 6. dakikada Eduard Löwen ile öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Ahmed Kutucu'nun 35 dakika forma giydiği maçta, yedekler arasında yer alan Ozan Kabak şans bulamadı.
İlk 11'ler
Schalke: Schubert, Sané, Nastasic, Oczipka, Kenny, McKennie, Serdar, Schöpf, Caligiuri, Gregoritsch, Matondo.
Augsburg: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Gruezo, Richter, Löwen, Vargas, Niederlechner.
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