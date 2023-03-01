Scott Moloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Moloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Scott Moloney kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Moloney ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.