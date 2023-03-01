Scott Moloney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Moloney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Moloney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Scott Moloney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Scott Moloney 5 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Scott Gavin Moloney şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Scott Moloney Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Scott Moloney, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Barrow futbol takımında oynamaktadır. AFC Barrow takımına 17 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Scott Moloney'nin AFC Barrow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Scott Moloney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Scott Moloney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Bury
27 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz
7 Şubat 2020 yılında Huddersf. U19
8 Şubat 2020 yılında Ossett United
31 Mayıs 2020 yılında Huddersf. U19
17 Eylül 2020 yılında Barrow
Scott Moloney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Scott Moloney şuan AFC Barrow takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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