Scott Van Der Sluis Reed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Van Der Sluis Reed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Van Der Sluis Reed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Van Der Sluis Reed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Van Der Sluis Reed 9 Ocak 2001 tarihinde Connah's Quay şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Van Der Sluis Reed Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CREST SMG Ltd yapmaktadır. Scott Van Der Sluis Reed , Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 16 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Van Der Sluis Reed 'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Scott Van Der Sluis Reed Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/scottjreed17

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http://www.instagram.com/scottreed17/

Scott Van Der Sluis Reed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Van Der Sluis Reed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Van Der Sluis Reed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Van Der Sluis Reed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Merthyr Town

1 Ekim 2019 yılında Northwich Vic

1 Şubat 2020 yılında Winsford

1 Temmuz 2021 yılında Bangor City

16 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

16 Haziran 2022 yılında Shelbourne

Scott Van Der Sluis Reed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Van Der Sluis Reed şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Scott Van Der Sluis Reed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Manchester United (2009-2010), Liverpool FC (2010-2015), Swansea City (2015-2019)

Galler U17 takımında 1 numaralı formasıyla 20 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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