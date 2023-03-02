Scott Wagstaff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Wagstaff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Wagstaff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Wagstaff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Wagstaff 31 Mart 1990 tarihinde Maidstone şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Scott Andrew Wagstaff şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Wagstaff Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Scott Wagstaff, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 2 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Scott Wagstaff'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Scott Wagstaff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Wagstaff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Scott Wagstaff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Wagstaff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Charlton Ath

1 Ağustos 2008 yılında Bournemouth

1 Eylül 2008 yılında Charlton Ath

1 Kasım 2008 yılında Northwich Vic

1 Aralık 2008 yılında Charlton Ath

12 Ekim 2012 yılında Leyton Orient

10 Kasım 2012 yılında Charlton Ath

8 Temmuz 2013 yılında Bristol City

7 Temmuz 2016 yılında FC Gillingham

11 Temmuz 2018 yılında AFC Wimbledon

26 Ağustos 2020 yılında Forest Green

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında Aldershot

7 Ocak 2022 yılında Bromley

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2022 yılında Tonbridge

Scott Wagstaff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Wagstaff şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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