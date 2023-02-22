Scott Whiteside kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Whiteside Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Whiteside kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Scott Whiteside ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Scott Whiteside kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Whiteside Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Scott Whiteside kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Whiteside Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Scott Whiteside adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Scott Whiteside Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Scott Whiteside 16 Haziran 1997 tarihinde Garvagh şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Scott Whiteside Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Scott Whiteside, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ballymena United futbol takımında oynamaktadır. Ballymena United takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Scott Whiteside'nin Ballymena United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Scott Whiteside Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Scott Whiteside isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Scott Whiteside Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Scott Whiteside futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

28 Eylül 2015 yılında Partick Thistle FC U20

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ağustos 2017 yılında Coleraine

17 Ocak 2018 yılında Derry City

1 Temmuz 2018 yılında Ballymena

Scott Whiteside kimdir

Scott Whiteside Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Scott Whiteside şuan Ballymena United takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bertie Peacock Youths, Linfield (-2013), Rangers FC (2013-2015)

Scott Whiteside Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey İrlanda U17 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Scott Whiteside nereli

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