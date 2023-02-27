Se Jin Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Se Jin Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Se Jin Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Se Jin Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Se Jin Park 19 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박세진 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Se Jin Park Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Se Jin Park'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Se Jin Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/park_s.ejin/
Se Jin Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Se Jin Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Saha MS
1 Ocak 2020 yılında Busan FC U18
1 Ocak 2021 yılında Y. Taesung U18
1 Ocak 2023 yılında Daegu FC
Se Jin Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Se Jin Park şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Ulsan Hyundai U12 (울산현대 U12, 2015-2016),
Ulsan Hyundai U15 (울산현대중학교, 2017),
Saha Middle School (사하중학교, 2018-2019),
Busan FC U18 (부산FC U18, 2020),
Yongin Taesung FC U18 (용인태성FC U18, 2021-2022)
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