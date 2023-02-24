Sead Becirovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sead Becirovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sead Becirovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sead Becirovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sead Becirovic 14 Ağustos 1997 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Sead Bećirović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sead Becirovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sead Becirovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sead Becirovic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sead Becirovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sead Becirovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sead Becirovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sead Becirovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2019 yılında Po­dri­nje

24 Şubat 2020 yılında HNK Orasje

30 Temmuz 2021 yılında Po­dri­nje

20 Şubat 2022 yılında HNK Orasje

1 Temmuz 2022 yılında Br. Gracanica

Sead Becirovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sead Becirovic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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