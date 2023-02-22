Sean Boyd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Boyd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Boyd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Boyd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Boyd 20 Haziran 1998 tarihinde Swords, Dublin şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Boyd Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sean Boyd, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sean Boyd'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Boyd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Boyd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sean Boyd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Boyd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rovers U19

1 Ocak 2019 yılında Shamrock Rovers

20 Şubat 2019 yılında Finn Harps

30 Haziran 2019 yılında Shamrock Rovers

1 Temmuz 2019 yılında Longford Town

1 Ocak 2020 yılında ara verdi

8 Mart 2021 yılında Finn Harps

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

Sean Boyd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Boyd şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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