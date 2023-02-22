Sean Brennan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sean Brennan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sean Brennan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sean Brennan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sean Brennan 5 Temmuz 2001 tarihinde Blanchardstown, Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sean Anthony Brennan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sean Brennan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Integral Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sean Brennan'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sean Brennan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/seanbrennan_8

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Sean Brennan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sean Brennan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sean Brennan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sean Brennan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Southampton U18

1 Şubat 2019 yılında Longford Town

1 Mayıs 2019 yılında Southampton U18

1 Temmuz 2019 yılında Southampton U23

1 Şubat 2020 yılında Shamrock II

1 Ocak 2021 yılında Southampton B

20 Şubat 2021 yılında UCD

1 Ocak 2023 yılında Drogheda United

Sean Brennan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sean Brennan şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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